У Маріуполі затримано двох посадовців під час отримання хабаря у розмірі $85 тисяч

Зловмисники мали посприяти продажу нерухомості за зниженою ціною

Зловмисники мали посприяти продажу нерухомості за зниженою ціною

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили двох високопосадовців Маріупольської міжрайонної установи облспоживспілки та Донецької обласної спілки споживчих товарів на одержанні великої суми хабаря.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Зловмисників викрито під час отримання ними хабаря у 85 000 доларів та 100 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

За цю суму фігуранти обіцяли підприємцю надати право на придбання за заниженою вартістю складських приміщень, що перебувають на балансі однієї з установ споживчої кооперації.

Правоохоронці затримали обох посадовців відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Маріуполі під час передачі всієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів.

Раніше повідомлялось, що заступника голови однієї з об'єднаних територіальних громад у Луганській області викрили на одержанні хабаря.