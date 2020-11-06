В Одесі резервний госпіталь для ковід-інфікованих можуть розгорнути на морвокзалі

Про це сьогодні повідомив т.в.о. голови ОДА В’ячеслав Овечкін.

Про це сьогодні повідомив т.в.о. голови ОДА В’ячеслав Овечкін.

Фото з відкритих джерел

Одеська облдержадміністрація наразі розглядає будівлі морвокзалу та санаторію ім. Чкалова як потенційні локації для розгортання резервного мобільного шпиталю, в якому лікуватимуть хворих, інфікованих коронавірусом.

Про це тимчасовий виконувач обов'язків голови ОДА В'ячеслав Овечкін повідомив сьогодні на брифінгу, інформує RegioNews.

Раніше фахівці вважали, що спорткомплекс "Олімпієць" може стати мобільним шпиталем для лікування інфікованих коронавірусом. Однак це рішення переглядається, з урахуванням недоліків цього комплексу.

Можливо, такий шпиталь буде розгорнуто на базі будівлі санаторію ім. Чкалова чи морського вокзалу. Якщо лікарні другої та третьої хвиль будуть заповнені, - зазначив Овечкін.

За його словами, поки що в "Олімпійці" продовжують тренування спортсмени, жодні роботи з перепрофілювання тут не розпочато.

Директор департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар'єва на цьому ж брифінгу додала, що наразі перепрофільовано чи перебувають у стадії перепрофілювання низка медзакладів під лікування виключно хворих, вражених коронавірусом. Зокрема, обласний центр соціально значимих хвороб (розгортається 350 ліжок), обласний клінічний медичний центр (200), Чорноморська лікарня (140).

За її словами, також збільшено кількість ліжок для цієї категорії хворих у Біляївській райлікарні (50), Білгород-Дністровській (65), Арцизькій (75) і Дунайській (140) та в Подільській райлікарні (200).

Загалом задіяно для лікування осіб, інфікованих коронавірусом, 16 медзакладів першої хвилі, які спроможні прийняти 2 298 пацієнтів.

Нагадаємо, сьогодні Україну поділили на нові карантинні зони: "зелених" та "жовтих" зон вже немає.