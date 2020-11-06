14:51  06 листопада
Помер відомий сатирик Михайло Жванецький
16:36  06 листопада
У голови Вінницької ОДА виявили пневмонію і наявність коронавірусу
17:40  06 листопада
Окупанти двічі смалили по наших військових: у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2020, 16:25 1

В Одесі резервний госпіталь для ковід-інфікованих можуть розгорнути на морвокзалі

06 листопада 2020, 16:25 1
Читайте также на русском языке
Про це сьогодні повідомив т.в.о. голови ОДА В’ячеслав Овечкін.
Про це сьогодні повідомив т.в.о. голови ОДА В’ячеслав Овечкін.
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Одеська облдержадміністрація наразі розглядає будівлі морвокзалу та санаторію ім. Чкалова як потенційні локації для розгортання резервного мобільного шпиталю, в якому лікуватимуть хворих, інфікованих коронавірусом.

Про це тимчасовий виконувач обов'язків голови ОДА В'ячеслав Овечкін повідомив сьогодні на брифінгу, інформує RegioNews.

Раніше фахівці вважали, що спорткомплекс "Олімпієць" може стати мобільним шпиталем для лікування інфікованих коронавірусом. Однак це рішення переглядається, з урахуванням недоліків цього комплексу.

Можливо, такий шпиталь буде розгорнуто на базі будівлі санаторію ім. Чкалова чи морського вокзалу. Якщо лікарні другої та третьої хвиль будуть заповнені, - зазначив Овечкін.

За його словами, поки що в "Олімпійці" продовжують тренування спортсмени, жодні роботи з перепрофілювання тут не розпочато.

Директор департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарій-Захар'єва на цьому ж брифінгу додала, що наразі перепрофільовано чи перебувають у стадії перепрофілювання низка медзакладів під лікування виключно хворих, вражених коронавірусом. Зокрема, обласний центр соціально значимих хвороб (розгортається 350 ліжок), обласний клінічний медичний центр (200), Чорноморська лікарня (140).

За її словами, також збільшено кількість ліжок для цієї категорії хворих у Біляївській райлікарні (50), Білгород-Дністровській (65), Арцизькій (75) і Дунайській (140) та в Подільській райлікарні (200).

Загалом задіяно для лікування осіб, інфікованих коронавірусом, 16 медзакладів першої хвилі, які спроможні прийняти 2 298 пацієнтів.

Нагадаємо, сьогодні Україну поділили на нові карантинні зони: "зелених" та "жовтих" зон вже немає.

коронавірус Одеса COVID-19 ОДА шпиталь
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Три члени Чернівецької ТВК інфіковані коронавірусом
06 листопада 2020, 14:50
Карантин: У МОЗ прогнозують, що Київ може "почервоніти"
06 листопада 2020, 14:32
Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 разу
06 листопада 2020, 13:46
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Свободівський анклав: в чому секрет успіху мерів Хмельницького, Івано-Франківська та Тернополя
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »