Минздрав нуждается в увеличении расходов на медицину до почти 300 млрд грн

Запрос на увеличение суммы расходов, заложенной в госбюджете, сообщил министр Степанов

Запрос на увеличение суммы расходов, заложенной в госбюджете, сообщил министр Степанов

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В Министерстве здравоохранения сообщают, что заложенных в госбюджете 156 млрд грн расходов на медицинскую сферу недостаточно, поэтому министерство обратилось с заявлением об увеличении суммы до 296 млрд грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью министра здравоохранения Максима Степанова изданию Mind.

В госбюджете заложено 156 млрд грн расходов на медицинскую сферу. Поскольку этого недостаточно, Минздрав обратился с заявлением об увеличении суммы до 296 млрд грн.

Сумма средств, заложенная в проекте Госбюджета-2021 – 156 млрд грн. Этого недостаточно для нормальной работы медицины: мы подали запрос на 296 млрд грн, – сетует Степанов.

Чиновник напомнил, что на прошлой неделе Кабмин принял постановление о выделении дополнительных средств на закупку тест-систем на антиген, что существенно увеличит количество тестирований.

Если есть потребность, мы оперативно делаем запросы. Например, сейчас требуются дополнительные средства, в т.ч. на закупку тест-систем на антиген. На прошлой неделе Кабмин принял соответствующее постановление о выделении этих средств, что существенно увеличит количество тестирований. Уже выделено почти 1,3 млрд грн. Еще около 1,1 млрд грн будет выделено дополнительно в случае необходимости, – отчитывается министр.

Напомним, сегодня сообщалось, что за сутки выявлено более 8,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19.