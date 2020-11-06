Застосування антибіотиків в Україні зросло в 3,5 разу

Про це повідомив глава МОЗ сьогодні під час засідання Верховної ради

Про це повідомив глава МОЗ сьогодні під час засідання Верховної ради

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Фармпідприємства в повному обсязі забезпечені сировиною, тож зростання застосування антибіотиків населенням України не має вплинути на забезпеченість ними.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Застосування в Україні дотепер антибіотиків порівняно з аналогічним періодом минулого року зросло в 3,5 разу, повідомив міністр охорони здоров'я під час засідання Верховної Ради в п'ятницю.

Справді, у нас у 3,5 разу зросло застосування антибіотиків, якщо порівняти з аналогічним періодом попереднього року. Існує програма щодо забезпеченості разом із фармпідприємствами - вони в повному обсязі забезпечені сировиною. Якщо в якійсь аптеці антибіотики зникли, думаю, що це поодинокі випадки, - сказав він.

При цьому міністр закликав не займатися самолікуванням.

Ми проводили наради з керівниками аптечних мереж щодо забезпеченості антибіотиками та іншими препаратами, зокрема антикоагулянтами. Від цієї галузі було велике прохання звернутися до населення, щоб не займалися самолікуванням, - додав Степанов.

Нагадаємо, сьогодні Степанов прокоментував чутки про введення "чорної" зони карантину.