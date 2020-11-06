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06 ноября 2020, 13:46 4

Применение антибиотиков в Украине выросло в 3,5 раза

06 ноября 2020, 13:46 4
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Об этом сообщил глава Минздрава сегодня во время заседания Верховной рады
Об этом сообщил глава Минздрава сегодня во время заседания Верховной рады
Фото из открытых источников
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Фармпредприятия в полном объеме обеспечены сырьем, поэтому рост применения антибиотиков населением Украины не должен повлиять на обеспеченность ими.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Применение в Украине до сих пор антибиотиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в 3,5 раза, сообщил министр здравоохранения во время заседания Верховной Рады в пятницу.

Действительно, у нас в 3,5 раза возросло применение антибиотиков, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Существует программа по обеспеченности вместе с фармпредприятиями - они в полном объеме обеспечены сырьем. Если в какой-то аптеке антибиотики исчезли, думаю, что это единичные случаи, - сказал он.

При этом министр призвал не заниматься самолечением.

Мы проводили совещания с руководителями аптечных сетей по обеспеченности антибиотиками и другими препаратами, в частности антикоагулянтами. От этой отрасли была большая просьба обратиться к населению, чтобы не занимались самолечением, - добавил Степанов.

Напомним, сегодня Степанов прокомментировал слухи о введении "черной" зоны карантина.

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