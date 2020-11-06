Рада схвалила закон про обов'язкове носіння масок в громадських місцях

Штраф складатиме від 170 до 255 гривень

Штраф складатиме від 170 до 255 гривень

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №3891 щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Відповідне рішення підтримали 262 нардепів, передає RegioNews.

Тепер розмір штрафу становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

За що наступає ця відповідальність - це перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисник масок, що закривають ніс та рот", - розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок, глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон.