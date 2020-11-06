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06 листопада 2020, 12:42 17

Рада схвалила закон про обов'язкове носіння масок в громадських місцях

06 листопада 2020, 12:42 17
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Штраф складатиме від 170 до 255 гривень
Штраф складатиме від 170 до 255 гривень
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №3891 щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Відповідне рішення підтримали 262 нардепів, передає RegioNews.

Тепер розмір штрафу становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

За що наступає ця відповідальність - це перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисник масок, що закривають ніс та рот", - розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Нагадаємо, Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок, глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон.

ВР МОЗ штраф законопроєкт маски
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