Рада схвалила закон про обов'язкове носіння масок в громадських місцях
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №3891 щодо запровадження штрафу за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.
Відповідне рішення підтримали 262 нардепів, передає RegioNews.
Тепер розмір штрафу становитиме від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).
Штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного правопорушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.
За що наступає ця відповідальність - це перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіраторів або захисник масок, що закривають ніс та рот", - розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Нагадаємо, Раду просять запровадити штрафи за відсутність масок, глава МОЗ попросив депутатів прийняти відповідний закон.