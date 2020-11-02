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02 листопада 2020, 18:11 33

У центрі Києва чоловік захопив кафе і погрожував його підірвати

02 листопада 2020, 18:11 33
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На місці працюють працівники поліції, рятувальники ДСНС та слідчі
На місці працюють працівники поліції, рятувальники ДСНС та слідчі
Фото: Еспресо
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У Києві чоловік погрожував підірвати заклад громадського харчування, який знаходиться на столичному бульварі Лесі Українки.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, зловмисник був фактично відразу затриманий працівниками поліції.

Ним виявився 33-річний житель Івано-Франківської області.

Як повідомляють очевидці з місця подій, зловмисник - ветеран АТО. Спершу він влаштував дебош всередині закладу, а після заявив про захоплення приміщення”, - повідомляють журналісти.

Інформацію про затримання чоловіка, який захопив кафе, підтвердив виданню "Страна” заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Затримали. З головою не в порядку", - сказав Геращенко.

Відомо, що після затримання підривника заклад перевіряють вибухотехніки на наявність вибухівки та підозрілих предметів.

Нагадаємо, раніше у Києві під час ремонту колектора стався витік газу, постраждали комунальники.

Київ захват вибух поліція кафе
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