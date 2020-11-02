У центрі Києва чоловік захопив кафе і погрожував його підірвати

На місці працюють працівники поліції, рятувальники ДСНС та слідчі

На місці працюють працівники поліції, рятувальники ДСНС та слідчі

Фото: Еспресо

У Києві чоловік погрожував підірвати заклад громадського харчування, який знаходиться на столичному бульварі Лесі Українки.

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, зловмисник був фактично відразу затриманий працівниками поліції.

Ним виявився 33-річний житель Івано-Франківської області.

Як повідомляють очевидці з місця подій, зловмисник - ветеран АТО. Спершу він влаштував дебош всередині закладу, а після заявив про захоплення приміщення”, - повідомляють журналісти.

Інформацію про затримання чоловіка, який захопив кафе, підтвердив виданню "Страна” заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Затримали. З головою не в порядку", - сказав Геращенко.

Відомо, що після затримання підривника заклад перевіряють вибухотехніки на наявність вибухівки та підозрілих предметів.

Нагадаємо, раніше у Києві під час ремонту колектора стався витік газу, постраждали комунальники.