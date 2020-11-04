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04 листопада 2020, 13:14 122

Вимагали 700 тисяч та погрожували родичам: столичні правоохоронці затримали злочинців

04 листопада 2020, 13:14 122
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Їх затримали у Дніпровському районі під час одержання частини грошей
Їх затримали у Дніпровському районі під час одержання частини грошей
Фото: Нацполіція
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До столичних правоохоронців по допомогу звернувся місцевий мешканець: двоє невідомих вимагають від нього повернення 700 тисяч гривень неіснуючого боргу, погрожуючи насильством та знищенням майна.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці за участі спецпризначенців роти особливого призначення та співробітників патрульної поліції затримали двох громадян у Дніпровському районі столиці. Це мешканці Києва 37-ми та 53-х років. Вони отримали від потерпілого 270 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Чоловіків затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, та обрання запобіжних заходів.

За скоєне затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Раніше повідомлялось, що у ніч на 3 листопада невідомі зловмисники намагалися підпалити головний корпус Національного авіаційного університету.

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