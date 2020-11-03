Нацполіція викрила транснаціональне злочинне угруповання торговців людьми

Злочинці вербували українців для перевезення нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії до Європи.

Злочинці вербували українців для перевезення нелегальних мігрантів з країн Південно-Західної Азії до Європи.

Фото^ Нацполіції

Українські поліцейські у співпраці з правоохоронцями Греції, Італії та Великобританії викрили п’ятьох учасників злочинної групи, які займалися торгівлею людьми упродовж 5 років і завербували понад 200 українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Єдиний портал

органів системи МВС України.

Зловмисники нелегально переміщували завербованих українських громадян через державний кордон до Туреччини, де потім їх втягували у злочинну діяльність. Протягом п’яти років фігуранти завербували понад 200 українців.

Фігуранти – жителі Одещини та Криму, які, починаючи з 2015 року, вербували українців. У Туреччині передавали місцевим спільникам. Поліцейські встановили, що за одного проданого українця торговці людьми отримували до трьох тисяч доларів США. Завербованих змушували займатися контрабандою мігрантів, приховуючи наявність суворої кримінальної відповідальності у країнах, куди перевозили нелегальних мігрантів. Наразі фактично усі завербовані відбувають покарання у Греції або Італії.

"Загалом у місцях позбавлення волі закордоном знаходиться понад 200 українських громадян, які морем перевозили нелегалів. Для наших співвітчизників це була дорога в один кінець", – розповів керівник Департаменту протидії злочинності, пов’язаній з торгівлею людьми, та незаконній міграції Нацполіції Сергій Пантелеєв.

П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 149 та ч. 2 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме – торгівля людьми та організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше, 16 жовтня на Волині перекрили канал незаконної міграції до ЄС.