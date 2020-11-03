Верховна Рада розмежувала "надомну" і "дистанційну" роботу

Парламент прийняв за основу законопроєкт про дистанційну роботу

Парламент прийняв за основу законопроєкт про дистанційну роботу

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 3 листопада депутати прийняли за основу законопроєкт №4051, яким врегульовується питання дистанційної та надомної праці.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу парламенту.

За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи" проголосували 311 нардепів.

Зокрема, законопроєктом пропонується:

розмежувати поняття надомної праці та дистанційної праці;

прописати понятійний апарат; передбачити для роботодавців можливість ознайомлювати працівників з документами із використанням засобів електронного зв’язку;

надати працівнику можливість вимагати від роботодавця тимчасовий (до 2-х місяців) перехід на дистанційну роботу у випадку, якщо на робочому місці щодо нього було вчинено дії, що містять ознаки дискримінації тощо.

Також пропонується працівнику, який має дитину віком до 3 років або здійснює догляд за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, надавати можливість виконувати свою роботу на умовах дистанційної роботи.

Згідно ухваленого законопроєкту, "дистанційна робота – це коли робота виконується працівником поза приміщеннями роботодавця в будь-якому місці за його вибором та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій".

"Надомна робота - це коли робота виконується працівником за місцем його проживання або в інших заздалегідь обраних ним приміщеннях, які характеризуються наявністю закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності".

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