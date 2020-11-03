Верховная Рада разграничила "надомную" и "дистанционную" работу

Парламент принял за основу законопроект о дистанционной работе

Парламент принял за основу законопроект о дистанционной работе

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Сегодня, 3 ноября депутаты приняли за основу законопроект №4051, которым регулируется вопрос дистанционного и надомного труда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу парламента.

За законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы" проголосовали 311 нардепов.

В частности, законопроектом предлагается:

разграничить понятия надомного труда и дистанционного труда; прописать понятийный аппарат;

предусмотреть для работодателей возможность знакомить работников с документами с использованием средств электронной связи;

предоставить работнику возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении него были совершены действия, содержащие признаки дискриминации и тому подобное.

Также предлагается работнику, который имеет ребенка в возрасте до 3 лет или осуществляющей уход за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, предоставлять возможность выполнять свою работу на условиях дистанционной работы.

Согласно принятому законопроекту, "удаленная работа – это когда работа выполняется работником вне помещений работодателя в любом месте по его выбору и с использованием информационно-коммуникационных технологий".

"Надомная работа - это когда работа выполняется работником по месту его жительства или в других заранее выбранных им помещениях, которые характеризуются наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности".

Напомним, что сегодня комитет Рады поддержал законопроект Разумкова о восстановлении е-декларирования