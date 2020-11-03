Комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова про відновлення е-декларування

Законопроєкт президента Володимира Зеленського комітет не розглядав

Законопроєкт президента Володимира Зеленського комітет не розглядав

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Комітет парламенту з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №4304 про відновлення електронного декларування у первісному вигляді. Автор документа - спікер парламенту Дмитро Разумков.

Про це інформує RegioNews з посиланням на трансляцію засідання комітету.

Зокрема, члени комітету визнали законопроєкт відповідним нормам антикорупційного законодавства. Комітет рекомендує ВР включити його до порядку денного і схвалити проєкт за основу і в цілому. "За" таке рішення проголосували 6 членів комітету, 4 - утрималися, а 2 були проти.

Варто наголосити, що законопроєкт президента Володимира Зеленського комітет не розглядав.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент планує відновити електронне декларування новим законом, оскільки рішення КСУ призвело до серйозного дисбалансу в системі ухвалення рішень.