У Харкові вбили охоронця нардепа від Опоблоку

Попередньо, охоронець розпочав стрілянину, і при спробах вгамувати стрільця, його забили до смерті

Попередньо, охоронець розпочав стрілянину, і при спробах вгамувати стрільця, його забили до смерті

Фото: ТСН.ua

У ресторані Харкова охоронець нардепа Дмитра Шенцева відкрив вогонь з пістолета. Гості закладу, аби його приборкати, почали розбивати пляшки просто по тілу стрільця, внаслідок чого той помер на місці.

Як повідомляє RegioNews, інформацію передали ТСН.ua з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

В ніч проти 1 листопада стався інцидент у караоке-ресторані Biani Champagneria, що за адресою Ярослава, Мудрого, 21. Попередньо встановлено, що чоловік, на вигляд 35-40 років, зайшов до ресторану, дістав пістолет ФОРТ 12, який зареєстрований за ним, та почав стріляти. При спробі його вгамувати, відвідувачі нанесли йому травми, несумісні з життям. Повідомлення в поліцію надійшло о 05:49.

За попередньою інформацією, загиблий стрілець - Смірнов Руслан Вадимович – охоронець нардепа від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева

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