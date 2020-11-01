В Харькове убили охранника нардепа от Оппоблока

Предварительно, охранник открыл стрельбу, и при попытках угомонить стрелка, его забили до смерти

Предварительно, охранник открыл стрельбу, и при попытках угомонить стрелка, его забили до смерти

Фото: ТСН.ua

В ресторане Харькова охранник нардепа Дмитрия Шенцева открыл огонь из пистолета. Гости заведения, чтобы его обуздать, начали разбивать бутылки о стрелка, в результате чего тот скончался на месте.

Как сообщает RegioNews, информацию передали ТСН.иа со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. В ночь на 1 ноября произошел инцидент в караоке-ресторане Biani Champagneria по адресу Ярослава, Мудрого, 21. Предварительно установлено, что мужчина, на вид 35-40 лет, зашел в ресторан, достал пистолет ФОРТ 12, который зарегистрирован за ним, и начал стрелять. При попытке его угомонить, посетители нанесли ему травмы, несовместимые с жизнью. Сообщение в полицию поступило в 05:49. По предварительной информации, погибший стрелок - Смирнов Руслан Вадимович – охранник нардепа от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева Как сообщалось ранее, 26 октября на Харьковщине неизвестные избили экс-министра агрополитики Швайку

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