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29 жовтня 2020, 13:42 6

До складання Кернесом присяги містом керуватиме секретар міськради, - ОПОРА

29 жовтня 2020, 13:42 6
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Проведення процедури прийняття Кернесом присяги можуть перенести
Проведення процедури прийняття Кернесом присяги можуть перенести
Фото: із відкритих джерел
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Обов’язки мера Харкова Геннадія Кернеса, який лідирує на виборах міського голови, але перебуває на лікуванні в Німеччині у зв’язку із коронавірусом, може виконувати секретар міськради.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила координаторка Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

За її словами, у випадку перемоги Кернеса на виборах його присягу можуть перенести через захворювання COVID-19.

Потім протягом 20-денного терміну він повинен написати заяву про відсутність ще якогось представницького мандата. Це стосується і тих народних депутатів, які балотувалися першими номерами в списках і обрані. Вони мають обрати між одним мандатом і іншим, обидва мати відразу не можна", - сказала Айвазовська.

Вона додала, що після написання цієї заяви територіальна виборча комісія (ТВК) повинна зібрати засідання міської ради, на якому обрані депутати і мер повинні прийняти присягу.

До прийняття присяги ці особи ще не виконують своїх повноважень. Якщо Кернес не зʼявиться на цю сесію, то він перед цим повинен написати заяву про неможливість участі з об'єктивних причин, наприклад, стан здоров'я, на цій сесії. Тоді ТВК може перенести саме його присягу на будь-яку іншу наступну сесію", — пояснила Айвазовська.

Вона уточнила, що такий період перенесення присяги може тривати певний період часу, за який функції мера виконуватиме секретар міської ради.

Нагадаємо, екзит-пол: у Харкові прогнозовано перемагає Кернес, інтриги на виборах у Харкові не вийшло.

Харьків Геннадій Кернес Місцеві вибори горсовет ОПОРА
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