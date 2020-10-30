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30 жовтня 2020, 16:59 2

Директора порту "Южний" арештували через підозру у корупційній схемі на 50 млн

30 жовтня 2020, 16:59 2
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Термін дії запобіжного заходу - 60 діб
Термін дії запобіжного заходу - 60 діб
Рixabay
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Вищий антикорупційний суд застосував до першого заступника директора ДП "Морський торговельний порт "Южний", який підозрюється в організації корупційної схеми, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 21,2 млн грн.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні прес-служби ВАКС у Facebook.

Зазначається, що термін дії запобіжного заходу - 60 діб, який рахується від дня затримання - із 27 жовтня 2020 року.

Також повідомляється, що у разі внесення застави, на підозрюваного також покладаються процесуальні обов’язки. Зокрема, він зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Він також повинен здати до відповідних органів державної влади паспорти та інші документи, які дають право на в'їзд та виїзд із території України.

"Строк дії ухвали у частині покладених обов’язків – до 26 грудня 2020 року включно", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, ВАКС відправив під цілодобовий домашній арешт ще одну підозрювану у справі.

Строк дії запобіжного заходу - до 26 грудня 2020 року включно.

Нагадаємо, днями стало відомо, що керівництво порту "Южний" викрили на масштабній схемі у 47,5 млн грн.

суд Україна кримінал ВАКС в'язниця
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