Єрмак заявив, що перемир'я на Донбасі триває, незважаючи на вбитих і поранених

Глава Офісу президента переконаний, що режим тиші дотримується, незважаючи на провокації бойовиків

Глава Офісу президента переконаний, що режим тиші дотримується, незважаючи на провокації бойовиків

Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" заявив, що режим припинення вогню на Донеччині триває вже майже 100 днів, незважаючи на провокації з боку бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує RegioNews

За словами Єрмака, проросійські бойовики періодично намагаються зірвати перемир'я, про яке домовилися ТКГ.

Ситуацією на місці нині займається начальник Генерального штабу, а Україна ініціювала сьогодні термінове засідання робочої групи з безпеки Тристоронньої контактної групи", — розповів він послам G7.

Також Єрмак повідомив про продовження діалогу на рівні радників "нормандської четвірки" в рамках підготовки найближчим часом зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції і Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, вчора на Донбасі під час обстрілу і осколкові вогнепальні поранення отримали двоє українських військових. Опівночі, в результаті ворожого вогню, два українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.