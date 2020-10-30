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30 октября 2020, 20:16 5

В "ДНР" снова хотят проводить совместное инспектирование воинских позиций

30 октября 2020, 20:16 5
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Этот вопрос представители "ДНР" поднимут на сегодняшнем заседании ТКГ
Этот вопрос представители "ДНР" поднимут на сегодняшнем заседании ТКГ
Фото: Facebook
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Представители "ДНР" снова заявили о намерениях проводить совместные с украинской стороной инспекции воинских позиций на Донбассе.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ДС.

О намерениях боевиков заявила "министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова. Она отметила, что "ДНР" поднимет этот вопрос на экстренном заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности ТКГ.

Единственным вопросом внеплановой видеоконференции станет именно достижение консенсуса сторон в части работы координационного механизма с максимально широким набором способов взаимодействия, включающим совместные инспекции с целью подтверждения или опровержения фактов нарушений, и согласование обновленного пакета мер по усилению режима прекращения огня", — заявила Никонорова.

При этом "министр" умолчала о том, что заседание созвано украинской стороной после ночного обострения на Донбассе, в результате которого погибли двое украинских военных.

Также отметим, что "ДНР" не стала брать на себя ответственность за гибель украинских военнослужащих и обвинила украинскую сторону в "открытии прицельного огня".

Так, вчера в результате сброса противником ВОГ с ударного БПЛА в районе населенного пункта Набережное погиб военнослужащий "народной милиции ДНР", — заявила Никонорова.

Напомним, сегодня ночью на Донбассе во время обстрелов ранено двух украинских защитников, еще двое погибли.

Из-за ночного обстрела украинская делегация в ТКГ инициировала внеплановое заседание, обвинив оккупантов в срыве перемирия.

Донбасс ДНР инспекция военные ТКГ
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