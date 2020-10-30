Доба на Донбасі: російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші

На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Фото: slovoidilo.ua

Уночі противник двічі прицільно стріляв із гранатометів і стрілецької зброї, а згодом провокували наших бійців вдень. Неприцільні постріли вдень не становили загрози військовослужбовцям ООС.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстріли відбувалися неподалік населеного пункту Водяне.

Ближче до обіду на тій же ділянці відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог провокував наших воїнів зі стрілецької зброї. Неприцільні постріли не становили загрози військовослужбовцям Об’єднаних сил.

Крім того, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 га території та передано на знищення 51 вибухонебезпечний предмет, відремонтовано 1 будинок, на 6 об’єктах відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, на початку доби близько опівночі відбулося загострення на Донбасі: під час обстрілів поранено двох українських захисників, ще двоє загинули