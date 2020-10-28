У Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: один загиблий, двоє у лікарні
На місці пригоди працюють лікарі та поліцейські
На місці пригоди працюють лікарі та поліцейські
Столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної автопригоди за участю автобуса
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції м. Києва.
До столичної поліції по спецлінії 102 о 18:44 надійшло повідомлення від перехожих про те, що біля станції метро Видубичі сталася автопригода з потерпілими.
За попередньою інформацією, водій автобусу виїхав на пішохідну зону біля зупинку та зніс МАФ. У результаті ДТП одна особа загинула на місці пригоди, ще двоє травмовані.
Наразі правоохоронці працюють на місці аварії та встановлюють обставини і причини ДТП.
Нагадаємо, сьогодні ж на Сумщині у ДТП загинули четверо людей: водій влетів у відбійник.
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