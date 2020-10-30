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30 жовтня 2020, 16:03 66

У Києві ТВК прийняла протоколи ще із двох районів

30 жовтня 2020, 16:03 66
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Перші протоколи столична ТВК прийняла 29 жовтня
Перші протоколи столична ТВК прийняла 29 жовтня
Фото: із відкритих джерел
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Київська міська територіальна виборча комісія (ТВК) прийняла протоколи із підсумками голосування на місцевих виборах ще з двох районів столиці.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на Київську міську ТВК, передає RegioNews.

Відомо, що в територіальну комісію надійшли протоколи ще із двох районів - Подільського та Деснянського.

Крім того, Дніпровський район Києва готовий ввечері 30 жовтня привезти протоколи для здачі.

Нагадаємо, раніше у Києві ТВК почала отримувати оригінали протоколів голосування.

Київ ТВК протокол Місцеві вибори голосування результат
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