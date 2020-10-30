У Києві ТВК прийняла протоколи ще із двох районів
Перші протоколи столична ТВК прийняла 29 жовтня
Перші протоколи столична ТВК прийняла 29 жовтня
Київська міська територіальна виборча комісія (ТВК) прийняла протоколи із підсумками голосування на місцевих виборах ще з двох районів столиці.
Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на Київську міську ТВК, передає RegioNews.
Відомо, що в територіальну комісію надійшли протоколи ще із двох районів - Подільського та Деснянського.
Крім того, Дніпровський район Києва готовий ввечері 30 жовтня привезти протоколи для здачі.
Нагадаємо, раніше у Києві ТВК почала отримувати оригінали протоколів голосування.
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