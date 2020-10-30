У Києві ТВК прийняла протоколи ще із двох районів

Перші протоколи столична ТВК прийняла 29 жовтня

Перші протоколи столична ТВК прийняла 29 жовтня

Фото: із відкритих джерел

Київська міська територіальна виборча комісія (ТВК) прийняла протоколи із підсумками голосування на місцевих виборах ще з двох районів столиці.

Про це повідомляє "Укрінформ” із посиланням на Київську міську ТВК, передає RegioNews.

Відомо, що в територіальну комісію надійшли протоколи ще із двох районів - Подільського та Деснянського.

Крім того, Дніпровський район Києва готовий ввечері 30 жовтня привезти протоколи для здачі.

Нагадаємо, раніше у Києві ТВК почала отримувати оригінали протоколів голосування.