Керівництво одного з металургійних заводів України організувало оборудку на 140 мільйонів

Підприємство "на папері" виготовляло текстиль, який насправді ввозили контрабандою з-за кордону

Підприємство "на папері" виготовляло текстиль, який насправді ввозили контрабандою з-за кордону

Фото: СБУ

СБУ викрила масштабну схему незаконного імпорту в Україну текстильної продукції на сотні мільйонів гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що керівництво одного із металургійних заводів організувало оборудку зі штучного створення податкового кредиту, який після відшкодування державою переводили в готівку через фіктивні фірми. Разом з тим посадовці у податкових системах протиправно змінювали номенклатуру продукції, проводячи так звану "скрутку товару".

У результаті металургійний завод на "папері" виготовляв текстильну продукцію, яку нібито реалізовував низці комерційних структур. Насправді ділки ввозили текстиль контрабандою та реалізовували в Україні за готівку, в тому числі на відомому одеському ринку. За попередніми оцінками збитки держави від цієї схеми становлять майже 140 млн грн.

Правоохоронці провели слідчі дії у трьох регіонах. Натомість ділки, у супротив законним вимогам та діям оперативно-слідчої групи, блокували проїзди автотранспортом, провокували на застосування сили та бойових і спеціальних засобів.

У ході обшуків вилучено оригінали документації, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші докази, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня керівництво порту "Южний" викрили на масштабній схемі у 47,5 млн грн.