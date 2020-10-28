Поліція відкрила справу через вибух на газовій станції під Харковом

Триває встановлення всіх обставин та причин вибуху

Триває встановлення всіх обставин та причин вибуху

Фото: Нацполіція

Поліція з’ясовує обставини вибуху у Дергачівському районі Харківської області, за цим фактом вже відкрита кримінальна справа.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області, передає RegioNews.

Близько 11:47 до служби 102 надійшло повідомлення диспетчера Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на території газопереробної станції стався вибух природного газу”, - йдеться в повідомленні.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України.

У разі встановленні винних їм загрожує тюремне ув’язнення на строк від 2 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, під Харковом стався вибух на газопереробній станції, відомо про двох загиблих та 9 постраждалих.