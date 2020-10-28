Керівництво порту "Южний" викрили на масштабній схемі у 47,5 млн грн - НАБУ

Серед підозрюваних чинні і колишні чиновники порту

Серед підозрюваних чинні і колишні чиновники порту

Фото: з відкритих джерел

Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили 11 осіб на організації корупційної схеми, через яку державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний" зазнало понад 47 млн грн збитків.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Встановлено, що серед організаторів схеми - чинні та колишні посадовці ДП "МТП "Южний". Йдеться про заступника директора порту, ексзаступника директора порту, семи колишніх директорів комерційних компаній і двох співробітниць комерційних компаній.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Посадовців державного підприємства затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу всім учасникам злочину", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що один із чинних керівників ДП "МТП "Южний" разом із колишнім заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017-2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн грн при закупівлі товарів.

Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі.

Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів.

Досудове розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із осені 2017 року.

Раніше повідомлялось, що Державна митна служба України призначила проведення повного аудиту Одеської митниці та звільнила виконуючого обов'язки начальника митниці Дениса Пудрика.