Збитки на 25 мільйонів: кіберполіція викрила 60 порушників прав інтелектуальної власності
Із порушенням законодавства працював 41 вебресурс
Із порушенням законодавства працював 41 вебресурс
Кіберполіція України викрила 60 осіб, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності.Їхня діяльність нанесла правовласникам збитків на 25 млн грн.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.
У рамках операції "Пірати" припинено діяльність 41 вебресурсу, що діяли із порушеннями законодавства України та спричинили збитків правовласникам на 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.
Також правоохоронцями під час операції вилучено 60 тонн фальсифікату, що реалізовувався у мережі Інтернет.
Кіберполіція викрила 60 осіб, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності У рамках операції "Пірати"...Posted by Національна поліція України on Tuesday, October 27, 2020
Нагадаємо, на Прикарпатті нелегальні онлайн-кінотеатри завдали мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям.
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