17:14  27 жовтня
В Україні розпочалась вакцинація від грипу – МОЗ
16:19  27 жовтня
Підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій – ЦВК
17:45  27 жовтня
Окупанти на Донбасі двічі вгатили по українських позиціях
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2020, 18:19 2

Збитки на 25 мільйонів: кіберполіція викрила 60 порушників прав інтелектуальної власності

27 жовтня 2020, 18:19 2
Читайте также на русском языке
Із порушенням законодавства працював 41 вебресурс
Із порушенням законодавства працював 41 вебресурс
Фото: Укрінформ
Читайте также
на русском языке

Кіберполіція України викрила 60 осіб, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності.Їхня діяльність нанесла правовласникам збитків на 25 млн грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

У рамках операції "Пірати" припинено діяльність 41 вебресурсу, що діяли із порушеннями законодавства України та спричинили збитків правовласникам на 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронцями під час операції вилучено 60 тонн фальсифікату, що реалізовувався у мережі Інтернет.

Кіберполіція викрила 60 осіб, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності У рамках операції "Пірати"...

Posted by Національна поліція України on Tuesday, October 27, 2020

Нагадаємо, на Прикарпатті нелегальні онлайн-кінотеатри завдали мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям.

злочин поліція хакери збитки кіберзахист інтернет
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Суд відпустив з-під варти одного з підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику
27 жовтня 2020, 17:59
Підкуп виборців на Закарпатті: суд обрав організаторам запобіжний захід
27 жовтня 2020, 16:56
У Чернівецькій області порушили справу через зникнення дев'яти бюлетенів
27 жовтня 2020, 16:54
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »