Збитки на 25 мільйонів: кіберполіція викрила 60 порушників прав інтелектуальної власності

Із порушенням законодавства працював 41 вебресурс

Із порушенням законодавства працював 41 вебресурс

Фото: Укрінформ

Кіберполіція України викрила 60 осіб, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності.Їхня діяльність нанесла правовласникам збитків на 25 млн грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції України.

У рамках операції "Пірати" припинено діяльність 41 вебресурсу, що діяли із порушеннями законодавства України та спричинили збитків правовласникам на 25 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронцями під час операції вилучено 60 тонн фальсифікату, що реалізовувався у мережі Інтернет.

Кіберполіція викрила 60 осіб, причетних до правопорушень у сфері інтелектуальної власності У рамках операції "Пірати"... Posted by Національна поліція України on Tuesday, October 27, 2020

Нагадаємо, на Прикарпатті нелегальні онлайн-кінотеатри завдали мільйонних збитків іноземним кінокомпаніям.