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27 октября 2020, 18:19 2

Убытки на 25 миллионов: киберполиция разоблачила 60 нарушителей прав интеллектуальной собственности

27 октября 2020, 18:19 2
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С нарушением законодательства работал 41 вебресурс
С нарушением законодательства работал 41 вебресурс
Фото: Укринформ
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Киберполиция Украины разоблачила 60 лиц, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Их деятельность нанесла правообладателям ущерб на 25 млн грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

В рамках операции "Пираты" прекращена деятельность 41 вебресурса, действовавшего с нарушениями законодательства Украины и нанесшего ущерб правообладателям на 25 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также правоохранителями во время операции изъято 60 тонн фальсификата, который реализовывался в сети Интернет.

Кіберполіція разоблачила 60 лиц, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности В рамках операции "Пираты"...

Posted by Национальная полиция Украины on Tuesday, October 27, 2020

Напомним, на Прикарпатье нелегальные онлайн-кинотеатры нанесли миллионные убытки иностранным кинокомпаниям.

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