Убытки на 25 миллионов: киберполиция разоблачила 60 нарушителей прав интеллектуальной собственности

С нарушением законодательства работал 41 вебресурс

С нарушением законодательства работал 41 вебресурс

Фото: Укринформ

Киберполиция Украины разоблачила 60 лиц, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Их деятельность нанесла правообладателям ущерб на 25 млн грн.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.

В рамках операции "Пираты" прекращена деятельность 41 вебресурса, действовавшего с нарушениями законодательства Украины и нанесшего ущерб правообладателям на 25 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также правоохранителями во время операции изъято 60 тонн фальсификата, который реализовывался в сети Интернет.

Кіберполіція разоблачила 60 лиц, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности В рамках операции "Пираты"... Posted by Национальная полиция Украины on Tuesday, October 27, 2020

Напомним, на Прикарпатье нелегальные онлайн-кинотеатры нанесли миллионные убытки иностранным кинокомпаниям.