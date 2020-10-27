Убытки на 25 миллионов: киберполиция разоблачила 60 нарушителей прав интеллектуальной собственности
Киберполиция Украины разоблачила 60 лиц, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности. Их деятельность нанесла правообладателям ущерб на 25 млн грн.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Украины.
В рамках операции "Пираты" прекращена деятельность 41 вебресурса, действовавшего с нарушениями законодательства Украины и нанесшего ущерб правообладателям на 25 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Также правоохранителями во время операции изъято 60 тонн фальсификата, который реализовывался в сети Интернет.
Кіберполіція разоблачила 60 лиц, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности В рамках операции "Пираты"...Posted by Национальная полиция Украины on Tuesday, October 27, 2020
Напомним, на Прикарпатье нелегальные онлайн-кинотеатры нанесли миллионные убытки иностранным кинокомпаниям.