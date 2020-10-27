На Львівщині директора держпідприємства підозрюють в завданні збитків на 40 мільйонів

Він сприяв незаконному видобутку піску на території області

Він сприяв незаконному видобутку піску на території області

Фото: gp.gov.ua

Директору одного із держпідприємств Львівської області повідомлено про підозру у завданні шкоди на 40 мільйонів гривень бюджету через незаконний видобуток піску.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, директор державного лісовпорядного підприємства створив умови для незаконного відчуження земель лісового фонду в інтересах комерційної фірми з метою видобування піску.

Внаслідок таких дій з постійного користування держпідприємства незаконно вилучено землі лісового фонду площею 0,5 га та здійснено видобуток на них піску, чим державі завдано понад 40 млн грн шкоди”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР повідомили директору про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). У випадку доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Нагадаємо, депутата сільради на Львівщині затримали на хабарі за нелегальну вирубку лісу.