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27 жовтня 2020, 16:57 1

Проректора одного із вишів Сумщини затримали на хабарі

27 жовтня 2020, 16:57 1
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Місцевий підприємець "віддячив" освітянину за користування приміщеннями вишу без договору
Фото: Офіс генпрокурора
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Правоохоронці викрили і затримали одного з керівників Сумського вищого навчального закладу під час отримання неправомірної вигоди $5 тисяч.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, проректор одного з вишів на Сумщині отримав від приватного підприємця $5 тисяч за передачу в користування належних навчальному закладу господарських приміщень та укладення відповідного договору.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Сумщині на хабарі затримали начальника підрозділу "Південної залізниці" .

Офіс генпрокурора хабар Суми Сумська область виш
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