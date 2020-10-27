Проректора одного із вишів Сумщини затримали на хабарі
Місцевий підприємець "віддячив" освітянину за користування приміщеннями вишу без договору
Місцевий підприємець "віддячив" освітянину за користування приміщеннями вишу без договору
Правоохоронці викрили і затримали одного з керівників Сумського вищого навчального закладу під час отримання неправомірної вигоди $5 тисяч.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, проректор одного з вишів на Сумщині отримав від приватного підприємця $5 тисяч за передачу в користування належних навчальному закладу господарських приміщень та укладення відповідного договору.
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Сумщині на хабарі затримали начальника підрозділу "Південної залізниці" .
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