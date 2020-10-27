17:14  27 октября
В Украине началась вакцинация от гриппа – Минздрав
16:19  27 октября
Подсчет голосов избирателей завершили более 90% участковых комиссий – ЦИК
17:45  27 октября
Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
27 октября 2020, 17:48 1

Прокуратура сообщила о подозрении поставщику медизделий для кардиоцентров

27 октября 2020, 17:48 1
Читайте також українською мовою
Завышая цены недобросовестный поставщик присвоил 25 млн грн государственных средств
Завышая цены недобросовестный поставщик присвоил 25 млн грн государственных средств
Фото: Офис Генпрокурора
Читайте також
українською мовою

Прокуратура сообщила о подозрении служебным лицам предприятия-дистрибьютора, которые путем завышения цен на медицинские изделия завладели средствами государственных и коммунальных медицинских заведений Украины на сумму свыше 25 млн гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, начиная с 2015 года, служебные лица компании с целью получения сверхприбылей от продажи медицинских изделий, используемых для сложных кардиологических операций, подменяли оригинальные документы производителя на поддельные, указывая при этом завышенную стоимость товаров, а продавцом – другую иностранную компанию. При этом стоимость отдельных медизделий - стентов, катетеров и т. п завышалась в 2-3 раза.

Таким образом, поставщик искусственно завышал цены на медицинские изделия, которые до марта 2019 года были контролируемыми государством и предполагали предельную надбавку к закупочной цене не выше чем 10%.

Для придания вида законности своей деятельности представители компании применяли указанную надбавку к уже завышенных цен, указанных в поддельных ввозных документах, и в дальнейшем реализовывали медизделия на открытых конкурсных торгах учреждениям здравоохранения в Киеве, Одессе, Херсоне, Львове, Полтаве, Виннице и Хмельницком.

Убытки, нанесенные государственному и местным бюджетам, эксперты оценили в свыше 25 млн грн.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, в Запорожье на реконструкции областного кардиоцентра украли 5 миллионов гривен .

бюджетные деньги хищение Офис генпрокурора больницы медики оборудование
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Проректора одного из вузов Сумщины задержали на взятке
27 октября 2020, 16:57
На Львовщине директора госпредприятия подозревают в нанесении ущерба на 40 миллионов
27 октября 2020, 16:03
В Ивано-Франковске не осталось коек для пациентов с COVID-19
27 октября 2020, 14:03
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »