Прокуратура сообщила о подозрении поставщику медизделий для кардиоцентров

Завышая цены недобросовестный поставщик присвоил 25 млн грн государственных средств

Завышая цены недобросовестный поставщик присвоил 25 млн грн государственных средств

Фото: Офис Генпрокурора

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.



По данным следствия, начиная с 2015 года, служебные лица компании с целью получения сверхприбылей от продажи медицинских изделий, используемых для сложных кардиологических операций, подменяли оригинальные документы производителя на поддельные, указывая при этом завышенную стоимость товаров, а продавцом – другую иностранную компанию. При этом стоимость отдельных медизделий - стентов, катетеров и т. п завышалась в 2-3 раза.



Таким образом, поставщик искусственно завышал цены на медицинские изделия, которые до марта 2019 года были контролируемыми государством и предполагали предельную надбавку к закупочной цене не выше чем 10%.



Для придания вида законности своей деятельности представители компании применяли указанную надбавку к уже завышенных цен, указанных в поддельных ввозных документах, и в дальнейшем реализовывали медизделия на открытых конкурсных торгах учреждениям здравоохранения в Киеве, Одессе, Херсоне, Львове, Полтаве, Виннице и Хмельницком.



Убытки, нанесенные государственному и местным бюджетам, эксперты оценили в свыше 25 млн грн.



Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, в Запорожье на реконструкции областного кардиоцентра украли 5 миллионов гривен .