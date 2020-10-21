Уряд схвалив постанови Верховної Ради про перегляд меж семи міст України

Досі межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені

Досі межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені

Фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів України схвалив відповідні постанови Верховної Ради про перегляд та закріплення адміністративних меж у семи українських містах.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку представника уряду в Верховній раді Василя Мокана. На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив 7 проєктів постанов ВРУ про зміну і встановлення меж таких населених пунктів: міста Овруча Коростенського району Житомирської області;

міста Рогатина Івано-Франківського району Івано-Франківської області;

міста Городка Хмельницького району Хмельницької області;

міста Рубіжного Сєвєродонецького району Луганської області;

міста Арциза Болградського району Одеської області;

міста Великих Мостів Червоноградського району Львівської області;

міста Шполи Звенигородського району Черкаської області. До сьогодні межі цих міст були не встановлені та юридично не закріплені, що заважало створенню повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов для їхнього розвитку, забезпеченню ефективного використання потенціалу територій із збереженням її природних ландшафтів та історико-культурної цінності", - зазначив Василь Мокан. Встановлення меж окремих міст На сьогоднішньому засіданні уряд ухвалив 7 проєктів постанов ВРУ про зміну і... Опубліковано Vasyl Mokan - public page Середа, 21 жовтня 2020 р. Нагадаємо, уряд вирішив залишити "Нафтогаз" у власності держави.

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