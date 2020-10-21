Кабмін виділив для ліквідації наслідків повеней на Закарпатті 37 тисяч гривень
Закарпаття потерпало від повеней у червні цього року
Закарпаття потерпало від повеней у червні цього року
Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання виділив 37 тисяч гривень для ліквідації наслідків повеней на Закарпатті.
Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує RegioNews.
"Кабмін виділив Закарпатській ОДА 37 000 тис. грн. із резервного фонду для ліквідації наслідків повені, що відбулася у червні 2020 р", - повідомив він.
Також Гончаренко оприлюднив відповідне розпорядження.
Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів.
Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.
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