Кабмін виділив для ліквідації наслідків повеней на Закарпатті 37 тисяч гривень

Закарпаття потерпало від повеней у червні цього року

Закарпаття потерпало від повеней у червні цього року

Фото: КМУ

Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання виділив 37 тисяч гривень для ліквідації наслідків повеней на Закарпатті.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, інформує RegioNews. "Кабмін виділив Закарпатській ОДА 37 000 тис. грн. із резервного фонду для ліквідації наслідків повені, що відбулася у червні 2020 р", - повідомив він. Також Гончаренко оприлюднив відповідне розпорядження. Нагадаємо, в результаті паводків на заході України (Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Закарпатська та Тернопільська області) 22-24 червня було підтоплено 285 населених пунктів. Стало відомо, що паводок на Закарпатті 23 червня завдав області збитків у розмірі 125 млн гривень.

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