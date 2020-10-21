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Правительство одобрило постановления Верховной Рады о пересмотре границ семи городов Украины
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21 октября 2020, 18:18 1

Правительство одобрило постановления Верховной Рады о пересмотре границ семи городов Украины

21 октября 2020, 18:18 1
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До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены
До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены
Фото из открытых источников
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Кабинет министров Украины одобрил соответствующие постановления Верховной Рады о пересмотре и закреплении административных границ в семи украинских городах.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу представителя правительства в Верховной раде Василия Мокана.

На сегодняшнем заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов:

  • города Овруча Коростенского района Житомирской области;
  • города Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;
  • города Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;
  • города Рубежного Северодонецкого района Луганской области;
  • города Арциза Болградского района Одесской области;
  • города Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;
  • города Шполы Звенигородского района Черкасской области.

До сегодня границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением природных ландшафтов и историко-культурной ценности", - отметил Василий Мокан.

Установления границ отдельных городов На сегодняшнем заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и...

Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 21 октября 2020 г.

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