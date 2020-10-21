Правительство одобрило постановления Верховной Рады о пересмотре границ семи городов Украины

До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены

До сих пор границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены

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Кабинет министров Украины одобрил соответствующие постановления Верховной Рады о пересмотре и закреплении административных границ в семи украинских городах.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу представителя правительства в Верховной раде Василия Мокана. На сегодняшнем заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и установлении границ таких населенных пунктов: города Овруча Коростенского района Житомирской области;

города Рогатина Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области;

города Городка Хмельницкого района Хмельницкой области;

города Рубежного Северодонецкого района Луганской области;

города Арциза Болградского района Одесской области;

города Великих Мостов Червоноградского района Львовской области;

города Шполы Звенигородского района Черкасской области. До сегодня границы этих городов были не установлены и юридически не закреплены, что мешало созданию полноценной жизненной среды и благоприятных условий для их развития, обеспечению эффективного использования потенциала территорий с сохранением природных ландшафтов и историко-культурной ценности", - отметил Василий Мокан. Установления границ отдельных городов На сегодняшнем заседании правительство приняло 7 проектов постановлений ВРУ об изменении и... Опубликовано Vasyl Mokan - public page Среда, 21 октября 2020 г. Напомним, правительство решило оставить "Нафтогаз" в собственности государства.

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