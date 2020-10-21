Уряд вирішив залишити "Нафтогаз" у власності держави: подробиці
Кабінет міністрів затвердив нову політику власності НАК "Нафтогаз України", якою передбачається збереження компанії у державні власності.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Документ визначає пріоритети, згідно з якими держава володіє компанією; основні напрями її діяльності та показники ефективності; спосіб, у який держава реалізує свої права власності.
Згідно з постановою, мета державного володіння - "збереження компанії у державній власності" для забезпечення:
- безпеки постачання природного газу споживачам України;
- досягнення Україною енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;
- успішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;
- ефективного представлення та захисту інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;
- видобування нафти і природного газу;
- транспортування нафти і нафтопродуктів.
Згідно з документом, у сфері безпеки постачання природного газу компанія забезпечує безпечне постачання енергії, зокрема природного газу, з урахуванням таких особливостей, як:
- залежність населення від державних субсидій та його вразливість до коливань ціни на природний газ;
- високий ризик неплатежів серед учасників ринку природного газу.
Постановою доручається:
- наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" - у тримісячний строк подати на затвердження Кабінету міністрів України проєкт Стратегії НАК "Нафтогаз України";
- правлінню НАК "Нафтогаз України" - підготувати звіт про виконання очікуваних результатів діяльності Компанії у 2017-2020 роках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть приватизувати "Нафтогаз" та "Укрпошту".