Уряд вирішив залишити "Нафтогаз" у власності держави: подробиці

Кабмін доручив наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" у тримісячний строк подати на затвердження проєкт Стратегії компанії

Кабмін доручив наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" у тримісячний строк подати на затвердження проєкт Стратегії компанії

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Документ визначає пріоритети, згідно з якими держава володіє компанією; основні напрями її діяльності та показники ефективності; спосіб, у який держава реалізує свої права власності.

Згідно з постановою, мета державного володіння - "збереження компанії у державній власності" для забезпечення:

безпеки постачання природного газу споживачам України;

досягнення Україною енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;

успішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;

ефективного представлення та захисту інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;

видобування нафти і природного газу;

транспортування нафти і нафтопродуктів.

Згідно з документом, у сфері безпеки постачання природного газу компанія забезпечує безпечне постачання енергії, зокрема природного газу, з урахуванням таких особливостей, як:

залежність населення від державних субсидій та його вразливість до коливань ціни на природний газ;

високий ризик неплатежів серед учасників ринку природного газу.

Постановою доручається:

наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" - у тримісячний строк подати на затвердження Кабінету міністрів України проєкт Стратегії НАК "Нафтогаз України";

правлінню НАК "Нафтогаз України" - підготувати звіт про виконання очікуваних результатів діяльності Компанії у 2017-2020 роках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть приватизувати "Нафтогаз" та "Укрпошту".