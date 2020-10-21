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21 жовтня 2020, 17:42 3

Уряд вирішив залишити "Нафтогаз" у власності держави: подробиці

21 жовтня 2020, 17:42 3
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Кабмін доручив наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" у тримісячний строк подати на затвердження проєкт Стратегії компанії
Кабмін доручив наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" у тримісячний строк подати на затвердження проєкт Стратегії компанії
Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів затвердив нову політику власності НАК "Нафтогаз України", якою передбачається збереження компанії у державні власності.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Документ визначає пріоритети, згідно з якими держава володіє компанією; основні напрями її діяльності та показники ефективності; спосіб, у який держава реалізує свої права власності.

Згідно з постановою, мета державного володіння - "збереження компанії у державній власності" для забезпечення:

  • безпеки постачання природного газу споживачам України;
  • досягнення Україною енергетичної незалежності, зокрема незалежності від імпорту природного газу;
  • успішної трансформації енергетичного сектору та завершення реформи ринку природного газу України;
  • ефективного представлення та захисту інтересів України на внутрішньому та міжнародних енергетичних ринках, зокрема у відносинах з національними нафтогазовими компаніями інших країн;
  • видобування нафти і природного газу;
  • транспортування нафти і нафтопродуктів.

Згідно з документом, у сфері безпеки постачання природного газу компанія забезпечує безпечне постачання енергії, зокрема природного газу, з урахуванням таких особливостей, як:

  • залежність населення від державних субсидій та його вразливість до коливань ціни на природний газ;
  • високий ризик неплатежів серед учасників ринку природного газу.

Постановою доручається:

  • наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" - у тримісячний строк подати на затвердження Кабінету міністрів України проєкт Стратегії НАК "Нафтогаз України";
  • правлінню НАК "Нафтогаз України" - підготувати звіт про виконання очікуваних результатів діяльності Компанії у 2017-2020 роках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть приватизувати "Нафтогаз" та "Укрпошту".

Кабмін Нафтогаз Україна уряд енергетика
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