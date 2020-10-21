Кабмін розробив стратегію зниження смертності на дорогах

Її планують повністю реалізувати до 2024 року

Її планують повністю реалізувати до 2024 року

Фото: flickr

Кабінет міністрів України розробив стратегію підвищення безпеки на дорогах, яка допоможе знизити смертність у ДТП в два рази.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Головна мета документу – знизити рівень смертності на дорогах внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024-го року та на 50% до 2030-го року, це дозволить вберегти більше 1000 людських життів щороку.

Стратегія безпеки руху складається з:

цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;

розбудови сучасної інфраструктури безпеки;

створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;

створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;

довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.

Також урядовці очікують на зменшення травмування та соціально-економічних втрат.

Нагадаємо, більшість українців вважає, що найбільше доріг відремонтували за часів Зеленського.