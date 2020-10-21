Кабмін розробив стратегію зниження смертності на дорогах
Її планують повністю реалізувати до 2024 року
Її планують повністю реалізувати до 2024 року
Кабінет міністрів України розробив стратегію підвищення безпеки на дорогах, яка допоможе знизити смертність у ДТП в два рази.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.
Головна мета документу – знизити рівень смертності на дорогах внаслідок ДТП щонайменше на 30% до 2024-го року та на 50% до 2030-го року, це дозволить вберегти більше 1000 людських життів щороку.
Стратегія безпеки руху складається з:
- цифровізації та запровадження інтелектуальної транспортної системи в систему управління безпекою дорожнього руху;
- розбудови сучасної інфраструктури безпеки;
- створення умов та правил на ринку перевезень, що унеможливлюють нехтування безпекою з боку перевізників;
- створення системи ефективної та швидкої допомоги постраждалим під час ДТП;
- довготривалої масштабної кампанії, покликаної суттєво змінити рівень ставлення суспільства до безпеки руху.
Також урядовці очікують на зменшення травмування та соціально-економічних втрат.
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