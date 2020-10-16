В Україні цього року очікують на чотири штами грипу - РНБО
Під час цьогорічного епідеміологічного сезону в Україні очікують на чотири штами вірусу грипу.
Про це під час селекторної наради з головами ОДА повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.
За його словами, в останні роки в лікарнях з діагнозом "грип" знаходилися 280 тисяч осіб, серед яких 65% - це діти.
Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, в цьому році очікуються чотири штами грипу", - зазначив Данілов.
Секретар РНБО додав, що у відомстві вважають за необхідне забезпечити медичну систему до приймання насамперед дітей.
Також він наголосив на необхідності забезпечити надійну роботу апаратів штучної вентиляції легенів в умовах низьких температур.
Нагадаємо, ситуація погіршується: у Києві все більше шкіл закривають на карантин через COVID-19.