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16 жовтня 2020, 16:50 4

В Україні цього року очікують на чотири штами грипу - РНБО

16 жовтня 2020, 16:50 4
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Секретар РНБО закликав лікарні підготувати дитячі ліжка
Секретар РНБО закликав лікарні підготувати дитячі ліжка
Фото: Facebook
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Під час цьогорічного епідеміологічного сезону в Україні очікують на чотири штами вірусу грипу.

Про це під час селекторної наради з головами ОДА повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews.

За його словами, в останні роки в лікарнях з діагнозом "грип" знаходилися 280 тисяч осіб, серед яких 65% - це діти.

Згідно з прогнозами Міністерства охорони здоров'я України, в цьому році очікуються чотири штами грипу", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що у відомстві вважають за необхідне забезпечити медичну систему до приймання насамперед дітей.

Також він наголосив на необхідності забезпечити надійну роботу апаратів штучної вентиляції легенів в умовах низьких температур.

Нагадаємо, ситуація погіршується: у Києві все більше шкіл закривають на карантин через COVID-19.

РНБО Олексій Данилов грип епідемія захворювання Україна
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