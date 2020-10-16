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16 октября 2020, 16:50 4

В Украине в этом году ожидают четыре штамма гриппа - СНБО

16 октября 2020, 16:50 4
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Секретарь СНБО призвал больницы подготовить детские кровати
Секретарь СНБО призвал больницы подготовить детские кровати
Фото: Facebook
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В этом году во время эпидемиологического сезона в Украине ожидают четыре штамма вируса гриппа.

Об этом во время селекторного совещания с председателями ОГА сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 тысяч человек, среди которых 65% - это дети.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в ведомстве считают необходимым обеспечить медицинскую систему к приему прежде всего детей.

Также он отметил необходимость обеспечить надежную работу аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях низких температур.

Напомним, ситуация ухудшается: в Киеве все больше школ закрывают на карантин из-за COVID-19.

СНБО Алексей Данилов грипп эпидемия заболевание Украина
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