В Украине в этом году ожидают четыре штамма гриппа - СНБО

Секретарь СНБО призвал больницы подготовить детские кровати

Секретарь СНБО призвал больницы подготовить детские кровати

Фото: Facebook

В этом году во время эпидемиологического сезона в Украине ожидают четыре штамма вируса гриппа.

Об этом во время селекторного совещания с председателями ОГА сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает RegioNews.

По его словам, в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились 280 тысяч человек, среди которых 65% - это дети.

Согласно прогнозам Министерства здравоохранения Украины, в этом году ожидаются четыре штамма гриппа", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в ведомстве считают необходимым обеспечить медицинскую систему к приему прежде всего детей.

Также он отметил необходимость обеспечить надежную работу аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях низких температур.

Напомним, ситуация ухудшается: в Киеве все больше школ закрывают на карантин из-за COVID-19.