Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Водяного
Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.
У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 7 га території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.
Також проводяться роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби рятувальники відремонтували 1 будинок, на 9 об’єктах роботи ще тривають.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 14 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші" .