Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Водяного

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 7 га території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Також проводяться роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби рятувальники відремонтували 1 будинок, на 9 об’єктах роботи ще тривають.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші" .