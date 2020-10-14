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Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Водяного
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14 жовтня 2020, 18:15 4

Доба на Донбасі: бойовики стріляли поблизу Водяного

14 жовтня 2020, 18:15 4
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Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Водяного противник застосував стрілецьку зброю. Постріли були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали.

У районах уздовж лінії розмежування сторін сапери ДСНС розмінували майже 7 га території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Також проводяться роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби рятувальники відремонтували 1 будинок, на 9 об’єктах роботи ще тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Середа, 14 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші" .

Донбас ООС штаб обстріл ремонт мінування
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