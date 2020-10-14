Сутки на Донбассе: боевики стреляли вблизи Водяного

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Водяного противник применил стрелковое оружие. Выстрелы были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали.

В районах вдоль линии разграничения сторон саперы ГСЧС разминировали почти 7 га территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

Также проводятся работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток спасатели отремонтировали дом 1, на 9 объектах работы еще продолжаются.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима "тишины" .