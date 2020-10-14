Ситуація на Донбасі: за добу зафіксовано шість порушень режиму "тиші"

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року. На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ із застосуванням ручного протитанкового гранатомета задокументовано поблизу Зайцевого, а з автоматичного станкового гранатомета – неподалік населених пунктів Піски та Оріхове. Також вогневу активність ворога зафіксовано у районі населеного пункту Хутір Вільний. На цій ділянці противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Ще два порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовані на Приазов’ї. Так, у районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти двох БПЛА противника із перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання.

Ситуація у районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 14 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.

Нагадаємо, добою раніше зафіксовано сім порушень режиму "тиші" на Донбасі .