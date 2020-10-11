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11 жовтня 2020, 14:54 4

Сотні автомобілів застрягли на кордоні з Угорщиною

11 жовтня 2020, 14:54 4
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На пункті пропуску утворилася черга із фур
На пункті пропуску утворилася черга із фур
Фото: ДПСУ
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У неділю, 11 жовтня, на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області утворилася черга із сотень автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Західного управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

Згідно з даними відомства, станом на 12:00 в черзі стоять 160 транспортних засобів.

Причиною утворення черги прикордонники називають уповільнення операцій у пункті пропуску.

Нагадаємо, рекордна контрабанда: на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних цигарок.

Ужгород Закарпаття кордон митниця черги прикордонники
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