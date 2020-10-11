Сотні автомобілів застрягли на кордоні з Угорщиною
На пункті пропуску утворилася черга із фур
На пункті пропуску утворилася черга із фур
У неділю, 11 жовтня, на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області утворилася черга із сотень автомобілів.
Про це повідомляє пресслужба Західного управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.
Згідно з даними відомства, станом на 12:00 в черзі стоять 160 транспортних засобів.
Причиною утворення черги прикордонники називають уповільнення операцій у пункті пропуску.
Нагадаємо, рекордна контрабанда: на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних цигарок.
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