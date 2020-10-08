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08 жовтня 2020, 09:02 3

Контрабанда на кордоні: водій перевіз в Україну "сірої" техніки на пів мільйона гривень

08 жовтня 2020, 09:02 3
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Нелегальні товари містились у кабіні водія серед особистих речей
Нелегальні товари містились у кабіні водія серед особистих речей
Фото: Facebook
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На Галицькій митниці прикордонники виявили незадекларовану техніку вартістю майже пів мільйона гривень.

Як передає RegioNews, про це заявили у пресслужбі митниці Львівської області.

Водій польської фірми-перевізника, 1972 року народження, через пункт пропуску "Краківець-Корчова" переміщував в Україну "прокат плоский". Під час митного контролю водію було запропоновано заповнити митну декларацію, де він зазначив, що переміщує, окрім прокату, 13 телефонів, дві акустичні колонки, два біноклі, селфі-палицю і роутер", - йдеться у повідомленні.

Однак під час митного огляду було встановлено, що, окрім заявленого, водій перевозить ще 33 телефони Samsung, 10 iPhone (11 серії), два телефони Samsung А51, електронний годинник Galaxy watch, iPad Air та фотоапарат Canon sx620 HS.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 472 Митного кодексу України. Товар орієнтовна вартість якого 450 тисяч гривень вилучено.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною затримали псевдодипломата з бусом контрабандних цигарок.

прикордонники кордон контрабанда конфіскація техніка
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