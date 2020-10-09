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09 жовтня 2020, 15:19 1

Нацполіція затримала банду шахраїв-контрабандистів, які перевозили товар з ЄС

09 жовтня 2020, 15:19 1
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До складу групи входило п’ять мешканців Закарпатської області
До складу групи входило п’ять мешканців Закарпатської області
Фото: Нацполіція
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Зловмисники створювали фіктивні компанії з перевезення вантажів. Заволодівши продукцією на території Європи, контрабандою доставляли товар до України, а потім - збували. Сума завданих збитків сягає 9,5 мільйона гривень. 

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.

Відомо, що злочинна організація шахрайським шляхом привласнювали транспортні вантажі на території країн Європейського Союзу, а саме: Німеччини, Чехії, Польщі, Італії, Литви, Латвії, Словенії, Австрії, Франції, Північної Ірландії, Королівства Бельгії, Королівства Нідерландів.

Усім п’ятьом членам злочинної організації оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2, 4 ст. 190 (Шахрайство) та ст. 255 (Створення злочинної організації) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Їх затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили схему незаконного переміщення тютюнових виробів через митну територію України.

контроль контрабанда кордон поліція Нацполіція
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