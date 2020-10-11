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11 октября 2020, 14:54 4

Сотни автомобилей застряли на границе с Венгрией

11 октября 2020, 14:54 4
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На пункте пропуска образовалась очередь из фур
На пункте пропуска образовалась очередь из фур
Фото: ГПСУ
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В воскресенье, 11 октября, на пункте пропуска "Лужники" в Закарпатской области образовалась очередь из сотен автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы, передает RegioNews.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 12:00 в очереди стоят 160 транспортных средств.

Причиной образования очереди пограничники называют замедление операций в пункте пропуска.

Напомним, рекордная контрабанда: на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет.

Ужгород Закарпатье граница таможня очереди пограничники
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