Сотни автомобилей застряли на границе с Венгрией
На пункте пропуска образовалась очередь из фур
На пункте пропуска образовалась очередь из фур
В воскресенье, 11 октября, на пункте пропуска "Лужники" в Закарпатской области образовалась очередь из сотен автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба Западного управления Госпогранслужбы, передает RegioNews.
Согласно данным ведомства, по состоянию на 12:00 в очереди стоят 160 транспортных средств.
Причиной образования очереди пограничники называют замедление операций в пункте пропуска.
Напомним, рекордная контрабанда: на границе с Венгрией задержали псевдодипломата с бусом контрабандных сигарет.
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