Сотни автомобилей застряли на границе с Венгрией

На пункте пропуска образовалась очередь из фур

На пункте пропуска образовалась очередь из фур

Фото: ГПСУ

В воскресенье, 11 октября, на пункте пропуска "Лужники" в Закарпатской области образовалась очередь из сотен автомобилей.