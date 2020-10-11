У Харкові загорілась 12-поверхівка, евакуювали 33 особи

В палаючій квартирі було виявлено тіло загиблого власника

В палаючій квартирі було виявлено тіло загиблого власника

Фото: ДСНС

У Харкові сталася пожежа в 12-поверховому житловому будинку по вулиці. Кричевського, 39, один чоловік загинув, 33 людини евакуйовано

Про це в неділю, 11 жовтня повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що загоряння виникло напередодні увечері в квартирі на першому поверсі. До місця пожежі було направлено два відділення Служби порятунку на автоцистернах.

На момент прибуття пожежних в кімнаті квартири горіли меблі та домашні речі на площі 8 кв. м. Через сильне задимлення верхніх поверхів бійцям 22-ї частини ДСНС довелося організувати евакуацію жителів підʼїзду”, - йдеться в повідомленні.

При проведенні розвідки в палаючій квартирі було виявлено тіло загиблого власника, чоловіка 1969 року.

За попередніми даними, причина пожежі — необережне поводження з вогнем при палінні.

Нагадаємо, у Харкові 9 жовтня сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Чоботарська, одна людина загинула.