У Харкові загорілась 12-поверхівка, евакуювали 33 особи
У Харкові сталася пожежа в 12-поверховому житловому будинку по вулиці. Кричевського, 39, один чоловік загинув, 33 людини евакуйовано
Про це в неділю, 11 жовтня повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Відомо, що загоряння виникло напередодні увечері в квартирі на першому поверсі. До місця пожежі було направлено два відділення Служби порятунку на автоцистернах.
На момент прибуття пожежних в кімнаті квартири горіли меблі та домашні речі на площі 8 кв. м. Через сильне задимлення верхніх поверхів бійцям 22-ї частини ДСНС довелося організувати евакуацію жителів підʼїзду”, - йдеться в повідомленні.
При проведенні розвідки в палаючій квартирі було виявлено тіло загиблого власника, чоловіка 1969 року.
За попередніми даними, причина пожежі — необережне поводження з вогнем при палінні.
Нагадаємо, у Харкові 9 жовтня сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Чоботарська, одна людина загинула.