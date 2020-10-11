В Харькове загорелась 12-этажка, эвакуировали 33 человека

В горящей квартире было обнаружено тело погибшего владельца

В горящей квартире было обнаружено тело погибшего владельца

Фото: ГСЧС

В Харькове произошел пожар в 12-этажном жилом доме по улице. Кричевского, 39, один человек погиб, 33 человека эвакуированы

Об этом в воскресенье, 11 октября сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Известно, что возгорание возникло накануне вечером в квартире на первом этаже. К месту пожара были направлены два отделения Службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия пожарных в комнате квартиры горели мебель и домашние вещи на площади 8 кв. м. Из-за сильного задымления верхних этажей бойцам 22-й части ГСЧС пришлось организовать эвакуацию жителей подъезда", - говорится в сообщении.

При проведении разведки в горящей квартире было обнаружено тело погибшего владельца, мужчины 1969 года.

По предварительным данным, причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, в Харькове 9 октября произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Чеботарская, один человек погиб.