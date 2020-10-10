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10 жовтня 2020, 11:13 3

У Харкові палала багатоповерхівка, загинула людина

10 жовтня 2020, 11:13 3
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Ще 17 жителів евакуювали
Ще 17 жителів евакуювали
Рixabay
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У Харкові 9 жовтня сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку по вулиці Чоботарська, 49, одна людина загинула, ще 17 жителів евакуювали

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.

Зазначається, що пожежу вдалося загасити через 4,5 години.

"9 жовтня о 15:55 в Харкові по вул. Чоботарська, 49 у квартирі на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на дах, в результаті якого загинула 1 особа. О 20:15 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано", - повідомили в ДСНС.

В ході гасіння пожежі врятовано 1 людину і 17 виведені на свіже повітря.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві в будинку стався витік газу та пожежа, через що евакуювали мешканців багатоповерхівки.

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