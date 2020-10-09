Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Шуми

Втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає

Втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 9 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews зпосиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Шуми, противник порушив режим припинення вогню, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

Також військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі поблизу Болотеного та Майорська. А в районі населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка осередки загорання вже локалізовано.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 8 га території та передано на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі відремонтовано 1 будинок, на 9 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

Нагадаємо, минулої доби окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.