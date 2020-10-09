17:35  09 жовтня
На презентації "Пропозиції" в Новомосковську трапилася масова бійка
17:53  09 жовтня
Андрій Коболєв може стати новим прем'єр-міністром – нардеп Рахманін
18:29  09 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Шуми
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2020, 18:29 3

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Шуми

09 жовтня 2020, 18:29 3
Читайте также на русском языке
Втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає
Втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби, 9 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews зпосиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Шуми, противник порушив режим припинення вогню, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.

Також військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі поблизу Болотеного та Майорська. А в районі населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка осередки загорання вже локалізовано.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 8 га території та передано на знищення 61 вибухонебезпечний предмет.

Для мінімізації наслідків артобстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил відновлюють пошкоджені житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Наразі відремонтовано 1 будинок, на 9 об’єктах відновлювальні роботи ще тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС мінування обстріл пожежа штаб ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Луганщині підірвався пожежний автомобіль, є постраждалі
09 жовтня 2020, 12:43
У Зеленського анонсували можливу відеозустріч радників "нормандської четвірки" наступного тижня
09 жовтня 2020, 11:42
Стала відома причина смерті трьох військовослужбовців-контрактників на Житомирщині
09 жовтня 2020, 10:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Всі відео »
Ставленики великого бізнесу. Хто представлятиме "За майбутнє" у Східній України
"Зелені" кандидати. Хто представлятиме партію президента у Київській області
Всі публікації »
Петро Олещук
Кирило Сазонов
Сергій Гармаш
Всі блоги »