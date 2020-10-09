Влада виділила понад 4 млн грн на житло для переселенців

За ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків для тимчасового проживання 90 переселенців

За ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків для тимчасового проживання 90 переселенців

Фото з відкритих джерел

Український уряд розподілив субвенції з державного бюджету понад 4 млн гривень для придбання житла внутрішньо переміщеним особам.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 жовтня, інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграціі.

"Кабінет міністрів України на своєму засіданні 9 жовтня розподілив субвенції з державного бюджету понад 4 млн грн для придбання житла внутрішньо переміщеним особам. Іще 1,7 млн виділять на це місцеві бюджети", — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за ці кошти планується придбати 23 квартири і 8 будинків для тимчасового проживання 90 переселенців.

Нагадаємо, на минулому засіданні Кабмін виділив на ліквідацію наслідків повені на заході України 175,3 млн грн.