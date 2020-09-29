У "Слузі народу” розкритикували ідею своїх колег про дистанційне голосування Ради
Юристи поставили під сумнів конституційність проєкту закону про дистанційну роботу Верховної Ради, до розгляду якого закликав повернутися перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
Про це в коментарі для Цензор.НЕТ повідомила перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.
Є побоювання юристів і, я так розумію, голови Верховної Ради, про конституційність закону, який би передбачив дистанційне голосування народних депутатів, а не в залі Верховної Ради. Тому що так прописано в Конституції, що має бути персональне особисте голосування. Дуже складно технічно забезпечити цю верифікацію у разі голосування онлайн", - сказала Кравчук.
Вона додала, що формат відеоконференції вже прекрасно працює для комітетів, і це дуже допомагає, коли депутати перебувають на самоізоляції.
За словами Євгенії Кравчук, дистанційне голосування Ради може поставити під сумнів ухвалені таким чином законопроєкти, однак цього питання немає в порядку денному парламенту.
Ми можемо поставити під сумнів самі рішення, які ухвалюватимуться таким чином. Звичайно, це можна прийняти як якийсь екстрений випадок, якщо вся Україна в червоній зоні (не дай Бог). Або у нас 50% депутатського корпусу захворіє і буде перебувати на самоізоляції, і просто фізично Верховна Рада не буде збиратися", - сказала Кравчук.
Нагадаємо, Руслан Стефанчук хоче знову засідання в онлайн-режимі: просить нардепів ухвалити законопроєкт.