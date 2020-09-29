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29 вересня 2020, 13:06 9

У "Слузі народу” розкритикували ідею своїх колег про дистанційне голосування Ради

29 вересня 2020, 13:06 9
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На думку юристів, це може поставити під сумнів ухвалені закони
На думку юристів, це може поставити під сумнів ухвалені закони
Фото: flickr
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Юристи поставили під сумнів конституційність проєкту закону про дистанційну роботу Верховної Ради, до розгляду якого закликав повернутися перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Про це в коментарі для Цензор.НЕТ повідомила перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

Є побоювання юристів і, я так розумію, голови Верховної Ради, про конституційність закону, який би передбачив дистанційне голосування народних депутатів, а не в залі Верховної Ради. Тому що так прописано в Конституції, що має бути персональне особисте голосування. Дуже складно технічно забезпечити цю верифікацію у разі голосування онлайн", - сказала Кравчук.

Вона додала, що формат відеоконференції вже прекрасно працює для комітетів, і це дуже допомагає, коли депутати перебувають на самоізоляції.

За словами Євгенії Кравчук, дистанційне голосування Ради може поставити під сумнів ухвалені таким чином законопроєкти, однак цього питання немає в порядку денному парламенту.

Ми можемо поставити під сумнів самі рішення, які ухвалюватимуться таким чином. Звичайно, це можна прийняти як якийсь екстрений випадок, якщо вся Україна в червоній зоні (не дай Бог). Або у нас 50% депутатського корпусу захворіє і буде перебувати на самоізоляції, і просто фізично Верховна Рада не буде збиратися", - сказала Кравчук.

Нагадаємо, Руслан Стефанчук хоче знову засідання в онлайн-режимі: просить нардепів ухвалити законопроєкт.

Верховна Рада голосування законопроєкт парламент онлайн
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