На Луганщині підірвався пожежний автомобіль, є постраждалі
Машина ремонту не підлягає
Машина ремонту не підлягає
На Луганщині під час гасіння вогню підірвалась пожежна машина, троє людей отримали травми.
Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Надзвичайна подія сталася сьогодні о 09:50 в районі с. Болотенне Станично-Луганського району. Там на вибуховому пристрої підірвався пожежний автомобіль "АМУР".
В результаті вибуху травмовано трьох людей: водія, майстра лісу Станично-Луганського лісництва та співробітника ДСНС.
Зазначається, що усіх постраждалих доставлено до районної лікарні, а пожежний автомобіль ремонту не підлягає.
Нагадаємо, Луганська область буде просити міжнародної допомоги у відновленні лісів.
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