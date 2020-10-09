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09 жовтня 2020, 12:43 2

На Луганщині підірвався пожежний автомобіль, є постраждалі

09 жовтня 2020, 12:43 2
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Машина ремонту не підлягає
Машина ремонту не підлягає
Фото з відкритих джерел
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на русском языке

На Луганщині під час гасіння вогню підірвалась пожежна машина, троє людей отримали травми.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Надзвичайна подія сталася сьогодні о 09:50 в районі с. Болотенне Станично-Луганського району. Там на вибуховому пристрої підірвався пожежний автомобіль "АМУР".

В результаті вибуху травмовано трьох людей: водія, майстра лісу Станично-Луганського лісництва та співробітника ДСНС.

Зазначається, що усіх постраждалих доставлено до районної лікарні, а пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Нагадаємо, Луганська область буде просити міжнародної допомоги у відновленні лісів.

Україна пожежа рятувальники ДСНС Луганська область
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