На Луганщині підірвався пожежний автомобіль, є постраждалі

Машина ремонту не підлягає

Машина ремонту не підлягає

Фото з відкритих джерел

На Луганщині під час гасіння вогню підірвалась пожежна машина, троє людей отримали травми.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Надзвичайна подія сталася сьогодні о 09:50 в районі с. Болотенне Станично-Луганського району. Там на вибуховому пристрої підірвався пожежний автомобіль "АМУР".

В результаті вибуху травмовано трьох людей: водія, майстра лісу Станично-Луганського лісництва та співробітника ДСНС.

Зазначається, що усіх постраждалих доставлено до районної лікарні, а пожежний автомобіль ремонту не підлягає.

Нагадаємо, Луганська область буде просити міжнародної допомоги у відновленні лісів.